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نشوى مصطفى تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد نجاتها من حادث مروع

نشوى مصطفى تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد نجاتها من حادث مروع
نشوى مصطفىالمصدر: (لقطة شاشة)
أحمد بيومي
أحمد بيومي
07 يوليو 2024، 7:48 م

كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى تفاصيل حالتها الصحية بعد نجاتها من حادث سير مروع، مشيرة إلى أنها أصيبت بتمزق في الأربطة وكدمات بالجسد.

وذكرت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "أنا بفضل الله بخير شوية رضوض وتمزق أربطة وكدمات الحمد لله والشكر لله صحيح العربية اتدمرت، وللأسف مش مأمنة بس ربنا فدانى بيها الحمد لله ألف حمد وشكر  لله".

وأضافت: "ربنا يحافظ عليكم وعلى كل حبايبكم وبعتذر إني قافلة التليفون لسه مخضوضة ثوانى صحيح بس منتهى الرعب -  اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف".

 

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ونجت الفنانة نشوى مصطفى من الموت بأعجوبة بعد تعرضها لحادث مروري مروع بسيارتها، وفقًا لما أعلنته على صفحتها بموقع "فيسبوك".

وأكدت نشوى أن من يرى السيارة بعد الحادث يُدهش كيف نجت، مضيفة "الدنيا متسواش". 

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