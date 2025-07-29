منشور غامض لـ"ديدي" يثير التكهنات حول قضيته الجنائية

أثار منشور غامض نشره مغني الراب الأمريكي شون "ديدي" كومبس عبر حسابه في منصة "إكس" ثم حذفه بسرعة، جدلا واسعا على الإنترنت، وسط تكهنات حول ارتباطه بمحاكمته الأخيرة.

وقام ديدي، الذي تراجعت شعبيته عقب اتهامات جنسية لاحقته في الشهور الماضية، بنشر رمز تعبيري لعين واحدة دون أي تعليق أو تفسير، قبل أن يُسارع إلى حذفه بعد دقائق قليلة؛ ما فتح الباب أمام موجة من التساؤلات والتأويلات على مواقع التواصل.

ورغم حذف المنشور سريعا، تداول مستخدمون لقطات شاشة له، معبرين عن شكوكهم حول توقيته ومعناه. وكتب أحدهم: "هذا ليس عشوائيا... لم ينشر ديدي منذ مدة، وكان هذا الرمز رسالة".

تباينت الآراء حول مغزى المنشور، فبينما رآه البعض مجرد خطأ أو تراجع سريع عن فكرة معينة، اعتقد آخرون أنه إشارة مقصودة مرتبطة بالقضايا التي يواجهها حاليا، أو ربما بإصدار موسيقي حديث لابنه كريستيان كينغ كومبس، الذي طرح مؤخرا أغنية بالتعاون مع كانييه ويست بعنوان DIDDY FREE، رُوّج لها لاحقا عبر حساب ديدي نفسه.

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وكان ديدي ابتعد عن منصات التواصل منذ مايو الماضي، حين نشر صورة لعائلته، في ظل معركته القانونية التي تصدرت عناوين الأخبار. ففي 2 يوليو الجاري، أدانته هيئة محلفين فدرالية بتهم نقل أفراد لأغراض الدعارة، بينما بُرّئ من تهم التآمر على الابتزاز والاتجار بالبشر.

وتعود هذه التهم إلى تحقيق فدرالي أوسع يشمل وقائع يُزعم أنها حدثت بين عامي 2014 و2020، حيث يُتهم ديدي بنقل أشخاص عبر الولايات لأغراض غير قانونية.

ويُحتجز حاليا دون كفالة في مركز احتجاز بروكلين، بعد رفض القاضي طلب الإفراج عنه، مستندا إلى سوابق عنف وشدة الاتهامات الموجهة إليه.

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ومن المنتظر صدور الحكم بحقه في 3 أكتوبر، حيث يسعى الادعاء العام لفرض عقوبة بالسجن بين أربع وخمس سنوات، بينما يرجح أن يدفع فريق الدفاع نحو حكم مخفف بسبب فترة الاحتجاز السابقة وتعاونه مع المحكمة.

ولم يصدر أي توضيح رسمي من فريق ديدي القانوني أو الإعلامي بشأن منشور "العين"؛ ما يترك الباب مفتوحا أمام الاحتمالات، سواء كان مرتبطا بقضيته الجارية، أو بدعم نجله، أو بأمر آخر لا يزال مجهولا.