من التلفزيون إلى السينما.. موعد عرض The Mandalorian and Grogu

أعلنت شركة "ديزني" رسميًا أن فيلم The Mandalorian and Grogu، المقتبس من أحداث المسلسل الشهير The Mandalorian، سيُعرض في صالات السينما يوم 22 مايو 2026، ليكون أحدث إضافة إلى عالم Star Wars.

ويواصل الفيلم أحداث الموسم الثالث من المسلسل على منصة "ديزني+"، ويشارك في بطولته بيدرو باسكال بدور "دين غارين"، إلى جانب شخصية "غروغو" أو "بيبي يودا". ويتولى إخراج الفيلم المؤلف والمخرج جون فافرو، بمشاركة ديف فيلوني في كتابة السيناريو.

وقال فافرو في بيان "لطالما أحببتُ سرد قصص تدور أحداثها في عالم جورج لوكاس الغني. تقديم الماندالوريان وتلميذه غروغو على الشاشة الكبيرة تجربة مثيرة للغاية".

وإلى جانب باسكال، يضم الفيلم نخبة من النجوم، بينهم سيغورني ويفر بدور "وارد"، قائدة فرقة "أديلفي رينجرز"، وجيريمي ألين وايت في دور "روتا ذا هات"، وجوني كوين الذي يعيد دور "أمير الحرب الإمبراطوري" من الموسم الثالث للمسلسل.

وأكد باسكال أن العمل مع ويفر يمثل "فرصة استثنائية"، ووصف الفيلم بأنه "واحد من أعظم أفلام المغامرات في تاريخ السينما".

رغم غموض تفاصيل القصة، يُتوقع أن يستكمل الفيلم رحلة الماندالوريان وغروغو بعد أحداث الموسم الثالث، حيث يواجهان تهديدات الإمبراطورية أثناء محاولة لمّ شمل غروغو بأبناء جنسه.

وكان فافرو وفيلوني قد عرضا لقطات أولية في فعالية "دي 23" العام 2024، تضمنت كوكبًا شبيهًا بـ"هوث" وظهور شخصيات مألوفة مثل "بابو فريك" و"زيب".

وأوضح فافرو أن تحويل العمل من مسلسل تلفزيوني إلى فيلم سينمائي استدعى تغييرات جذرية في التصوير والمؤثرات البصرية، خصوصًا مع اعتماد تقنيات آيماكس، مؤكدًا أن الهدف كان تقديم مؤثرات غنية وملائمة للشاشة الكبيرة وتوسيع عالم Star Wars.

ورغم انتهاء التصوير نهاية العام 2024، لا يزال العمل في مرحلة المونتاج وتصميم المؤثرات البصرية استعدادًا للعرض السينمائي.