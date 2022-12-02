اللاشعور أذكى ممّا تعتقد

طوال القرن التاسع عشر، كان هذا المفهوم الخاطئ الشائع يُمثل ما هو مخالف للوعي أو العقل، إذ كان اللاشعور مرتبطًا بعالم الجنون وبما هو مخفي، وأنه لا يشكل سوى الجانب المظلم للنفس.

ومع ذلك، في عام 1915 نشر فرويد كتابه اللاشعور The Unconscious، وفي هذا العمل قدّم تعريفًا ثوريًا ومبتكرًا وضروريًا. لقد وصفه كمثال لنفسيتنا التي تشمل جزءًا كبيرًا من عملياتنا العقلية والتي هي أيضًا وراء ما نفعله أو نقوله أو نتمناه.

هنا المفتاح.. هنا سرّه وأهميته

أظهرت أبحاث علمية مكثفة أن قدرًا كبيرًا من النشاط العقلي يحدث دون وعي، الكثير مما نقوم به يحدث تلقائيًا ويحكمه هذا الذي لا يزال مجالًا مجهولاً، ولكنه عالم حاسم من جميع النواحي.

العقل الباطن يتحكم في كل ما تفعله تقريبًا

لفهم قوّة ومعنى اللاوعي نحتاج إلى مراعاة جانب مهم، وهو أن الدماغ عضو مفرط النشاط لا يستريح أبدًا، ويقوم بالعديد من المهام، وهذا يعني أن إنفاقك من الطاقة جد هائل، لذلك فهو بحاجة إلى "حليف" لأداء المهام الأساسية تلقائيًا، من دون انتظارٍ من قبل انتباهنا.

يجب أن نضع جانبًا الفكرة الكلاسيكية القائلة بأن هذا البعد (اللاشعور) يقتصر على إيواء الدوافع والرغبات الخفية. إن ما يفعله اللاشعور هو الاعتناء والانشغال بالكثير من العمل الفكري الثقيل، بعبارة أكثر بساطة يحتاج الدماغ إلى معالجة متوازية وغير واعية، لأننا لا نستطيع أن نعي كل ما نقوم به في حياتنا اليومية.