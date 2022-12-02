اللاشعور أذكى ممّا تعتقد
اللاشعور (اللاوعي) كائن خفي يحدد مَن أنت، ففيه أودِعت قدراتك التلقائية وكل ما تعلمته، وجميع ذكرياتك وأعمق رغباتك وجوهر شخصيتك الفريدة والاستثنائية.
في الوقت الحالي، من المستحيل أن نتصوّر الدماغ وما نقوم به من عمل دون وجود اللاشعور، ومع ذلك فمن الشائع أن تستمر الأفكار المتحيزة إلى حد ما حول ماهية هذا الكائن الخفي، وهذا البعد الحاسم للغاية عند الكائن البشري. هناك من يستمر في اعتبار اللاشعور مثل صندوق نُخفي فيه رغباتنا الخفية أو صدماتنا أو دوافعنا.
صحيح أن المنظور الفرويدي لللاوعي يستمر في التأثير في الأيديولوجية الجماعية، لكن من المؤكد أن هذا التأثير يتم بشكل غير كامل، لأنه أعمق مما نتصوره، لأن ما هو غير واعٍ يذهب إلى أبعد من كل شيء مكبوت، لقد جلب سيغموند فرويد للعلم وعلم النفس رؤية أوسع وأكثر اكتمالًا مما هو شائع عند معظم الناس.
طوال القرن التاسع عشر، كان هذا المفهوم الخاطئ الشائع يُمثل ما هو مخالف للوعي أو العقل، إذ كان اللاشعور مرتبطًا بعالم الجنون وبما هو مخفي، وأنه لا يشكل سوى الجانب المظلم للنفس.
ومع ذلك، في عام 1915 نشر فرويد كتابه اللاشعور The Unconscious، وفي هذا العمل قدّم تعريفًا ثوريًا ومبتكرًا وضروريًا. لقد وصفه كمثال لنفسيتنا التي تشمل جزءًا كبيرًا من عملياتنا العقلية والتي هي أيضًا وراء ما نفعله أو نقوله أو نتمناه.
هنا المفتاح.. هنا سرّه وأهميته
أظهرت أبحاث علمية مكثفة أن قدرًا كبيرًا من النشاط العقلي يحدث دون وعي، الكثير مما نقوم به يحدث تلقائيًا ويحكمه هذا الذي لا يزال مجالًا مجهولاً، ولكنه عالم حاسم من جميع النواحي.
العقل الباطن يتحكم في كل ما تفعله تقريبًا
لفهم قوّة ومعنى اللاوعي نحتاج إلى مراعاة جانب مهم، وهو أن الدماغ عضو مفرط النشاط لا يستريح أبدًا، ويقوم بالعديد من المهام، وهذا يعني أن إنفاقك من الطاقة جد هائل، لذلك فهو بحاجة إلى "حليف" لأداء المهام الأساسية تلقائيًا، من دون انتظارٍ من قبل انتباهنا.
يجب أن نضع جانبًا الفكرة الكلاسيكية القائلة بأن هذا البعد (اللاشعور) يقتصر على إيواء الدوافع والرغبات الخفية. إن ما يفعله اللاشعور هو الاعتناء والانشغال بالكثير من العمل الفكري الثقيل، بعبارة أكثر بساطة يحتاج الدماغ إلى معالجة متوازية وغير واعية، لأننا لا نستطيع أن نعي كل ما نقوم به في حياتنا اليومية.
القراءة، القيادة، ركوب الدراجات والكتابة، ومعرفة أنّ موسكو هي عاصمة روسيا، وأنّ After Dark"أفتر دارك" كتاب موراكامي Murakami، أو أنني أحب الشاي الأخضر أكثر من الشاي الأحمر، كلها أبعادٌ يتحكم بها هذا البعد، فما أن نكتسب تعلّمًا أو ذكرى، أو نكتشف شيئًا نحبه، حتى تصبح هذه المعلومات مُؤَتْمًتَة (آليًة) ويحكمها اللاوعي.
شعورك الزائف بالتحكم في كل ما تفعله
يشعر الناس عن براءة بأننا نمتلك السيطرة الكاملة على كل ما نقوم به، نستيقظ في الصباح، نستحم، نأخذ مترو الأنفاق، نذهب إلى العمل، نأكل، نتفاعل، نتخذ القرارات، كما هو متوقع ننطلق من مبدأ أن الحياة الواعية هي هذا فقط: أن ندبر أمورنا بشكل فعال في حياتنا اليومية.
ومع ذلك، فإن الكثير مما نقوم به يستجيب لأفعال تلقائية، وقد تم إثبات ذلك بالفعل من رائد علم النفس العلمي، ويليام جيمس، ففي اللحظة التي يتم فيها تعلم وتنفيذ بعض الأعمال أو عمليات معيّنة بشكل متكرر تصبح هذه الأشياء تلقائية، لدرجة أن الكثير مما نفعله يفلت من إرادتنا الواعية.
على سبيل المثال، نحن نعلم أنه في أوّل 10 مرات يتدرب فيها عازف البيانو على مقطوعة موسيقية فهو مضطر لأن يفكر ويركز بعناية على المقطوعة، وفي النهاية ينتهي به الأمر إلى أدائها تلقائيًا وبلا وعي.
وكما أوضح عالم النفس دانييل كانيمان الحائز على جائزة نوبل، فإن الدماغ يمتلك كمية محدودة من الموارد المعرفية ويشترط أن يكون جزء كبير من المهام تلقائيًا وغير واع.
العديد من قراراتنا غير واعية، فنحن لا نتوقف في كل لحظة لتحليل كل متغير وكل جزء من المعطيات، لأن ذلك سيستغرق وقتًا ليس متوفرًا لدينا دائمًا. نحن بحاجة إلى هذه الآلية التلقائية النابعة من تفاعل اللاوعي للاستجابة بسرعة لاحتياجات بيئتنا.
الذكاء أيضًا يحتاج إلى اللاوعي
في هذه المرحلة، من المحتمل أن يتم طرح أكثر من سؤال، إذا كنا دائمًا نتصرف تقريبًا دون وعي فهل يجعلنا ذلك أقل ذكاءً؟. أين تكمن قدرتنا على التحكم من أجل التصرف بذكاء؟.
في هذا الموضوع، هناك فروق دقيقة فريدة تستحق الفهم، أبحاثٌ كالتي أجرتها الدكتورة إليزابيث لوفتوس، عالمة الرياضيات وعالمة النفس بجامعة ستانفورد، تفيدنا بشيء مهم، وهو أن كل عملية معرفية تحتاج إلى كل من العقل الواعي والعقل اللاواعي.
الذكاء يجب أيضًا أن يستدعي كل ألوان التعلم المدمَجة فينا بالفعل، والذكريات وحتى الحدس، صحيح أن الإدراك المعقد يتطلب التخطيط والتفكير المنطقي والتحليل الدقيق والتفكير الواعي، إلا أنه في هذه العملية النفسية عالية المستوى يتعين علينا أيضًا استخدام ما هو غير واعٍ فينا والذي يبني كل كياننا.
في الختام نقول، إنه يجب أن نتصور اللاوعي على أنه الجزء الذي يختفي فيه كل شيء نقوم بقمعه، فهذه المنطقة حليف لا غنى عنه لذكائنا أيضًا.