قتلى إثر تحطم طائرة إسعاف في كينيا (فيديو)

قُتل ستة أشخاص على الأقلّ وأصيب آخران بجروح خطرة في حادث تحطّم طائرة إسعاف فوق منازل في ضاحية نيروبي عصر الخميس، بحسب ما أعلنته السلطات الكينية اليوم.

ووفقا لـ"فرانس برس"، قال هنري وافولا، مدير مقاطعة كيامبو، حيث وقع الحادث، للصحافيين إنّه في تحطّم الطائرة نفسها "قُتل أربعة أشخاص، بمن فيهم الطيّار. أما في المنزل الذي تحطمت فوقه الطائرة فقد قتل شخصان وأصيب آخران بجروح خطرة".

وفي موقع الكارثة لم يتبقّ سوى قطع متناثرة من حطام الطائرة ومنازل مدمرة بالكامل.

من جهتها، أعلنت شركة الإسعاف الجوي "أمريف فلاينغ دكتورز" المالكة للطائرة أنّ طائرتها أقلعت من مطار صغير في وسط نيروبي متجهة إلى هارغيسا، عاصمة منطقة أرض الصومال، مشيرة إلى أنّها تتعاون بالكامل مع السلطات لجلاء أسباب الحادث.

وقالت شاهدة عيان تدعى تاشا وانغيرا إنّها رأت "الطائرة وهي تحترق في الجو" ثم سقطت وتحطّمت "في مكان فيه حوالي 12 منزلا".