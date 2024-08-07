في واقعة مؤسفة، أقدمت امرأة أردنية على إشعال النار في نفسها أمام منزلها؛ بسبب مبلغ زهيد إثر مشكلة مع شركة تمويل.

الحادثة شهدتها منطقة الأغوار الجنوبية، بعد إصرار موظفة تعمل في شركة تمويل، على البقاء أمام منزل المرأة وعدم المغادرة، حتى تستلم المبلغ الشهري المترتب عليها، وهو 60 دينارا.

وبحسب شهود عيان، تحدثت موظفة شركة تمويل بشكلٍ حاد وغير لائق مع المرأة، ما تسبب في انهيارها أمام عائلتها وجيرانها.

وطلبت المرأة من الموظفة تأجيل موعد الدفع، إلا أن الموظفة رفضت ذلك.

وأضاف شهود عيان أن الموظفة صعّدت الحديث مع المرأة بشكلٍ مهين وغير أخلاقي، ما دفع المرأة لإضرام النار في جسدها في لحظة انهيار عصبي.

وبحسب تقارير صحفية محلية، تم إسعاف المرأة لمستشفى قريب، ثم جرى تحويلها إلى أحد المستشفيات في عمان لتلقي العلاج اللازم، دون الكشف عن موقف شركة التمويل أو الموظفة.