دراسة تربط بين الأفوكادو ودوره بتحسين مستويات السكر في الدم

أظهرت دراسة حديثة نُشرت في ”The Journal of Nutrition“، صلة محتملة بين استهلاك الأفوكادو، وتحسين إدارة مستويات السكر في الدم، لدى الأشخاص الذين يحملون علامة حيوية معينة للأيض.

وبحسب موقع "medical news today"، استقت الدراسة بيانات من 6,220 من البالغين تتراوح أعمارهم بين 45 و84 عامًا على مدى 18 عامًا في دراسة متعددة الأعراق.

وأكدت الدراسة أنه في حين أن العلاقة العامة بين تناول الأفوكادو وانخفاض الأنسولين أثناء الصيام كانت ضعيفة، وأصبحت غير ذات أهمية عند النظر في مؤشر كتلة الجسم (BMI)، إلا أن المؤشر الحيوي لتناول الأفوكادو الذي تم تحديده لدى بعض المشاركين، أظهر ارتباطًا كبيرًا مع انخفاض نسبة الجلوكوز والأنسولين أثناء الصيام، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وقدمت الدراسة مفهوم التغذية الشخصية من خلال استخدام عمليات التمثيل الغذائي، وتحليل مستقلبات الجسم، لتحديد علامات محددة مرتبطة بتناول الأفوكادو، حيث تقدم هذه المستقلبات، وهي منتجات التفاعلات الأيضية، نظرة ثاقبة للاستجابات الفردية للعناصر الغذائية، مما قد يحدث ثورة في كيفية تعاملنا مع الصحة والتغذية.