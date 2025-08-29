بعد شهور من طلاقها.. مرام البلوشي تستعد لزواجها الثاني

نشرت الفنانة الكويتية مرام البلوشي مقطع فيديو يوثق استعدادها لزواجها الثاني بعد شهور قليلة من طلاقها من زوجها الأول، الذي قضت معه نحو 21 عامًا.

وظهرت البلوشي في المقطع المصور، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات"، وهي تغادر أحد المراكز الطبية الخاصة بفحوصات ما قبل الزواج.

وعلّقت البلوشي على الفيديو قائلة: "عسى ربي يكتب لي فيك الخير، وربي لك الحمد"، كما أضافت حرف "H"، الذي يُرجح أنه الحرف الأول من اسم شريكها الجديد، كما تساءل الكثيرون من الجمهور العربي عن هوية شريكها الجديد.

سرعان ما تحولت البلوشي إلى حديث الجمهور الكويتي خلال الساعات الماضية، لتنهال عليها التعليقات والتهاني، رغم أنها لم تكشف عن تفاصيل تخص هوية العريس الجديد أو موعد الزواج المُنتظر.

وكانت مرام البلوشي قد أعلنت مؤخرًا، طلاقها من زوجها السابق حسين الصالح، عقب زواج دام قرابة 21 عامًا، وأثمر عنه 3 أبناء هم: جنان وجمانة وعلي.

وقالت البلوشي آنذاك: "الطلاق أحيانًا يكون حلاً وراحة للطرفين وبداية لحياة جديدة"، مشيرة إلى أنها لا ترغب في الخوض في تفاصيل الانفصال احترامًا للعِشرة.

وعلى الصعيد الفني، شاركت البلوشي مؤخرًا في مسلسل "أبو البنات"، الذي شارك فيه عدد من نجوم الدراما الخليجية، حيث جسدت شخصية "أنيسة"، التي حازت على إعجاب جمهورها.