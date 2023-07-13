تعرف على أبرز العائدين للسجون المغربية

بينت دراسة رسمية مغربية أن أكثر حالات العودة للسجون المغربية تسجل لدى من يقومون ببيع الخمور بدون رخصة بنسبة 35.30 %، ثم من يتاجرون بالمخدرات بنسبة 32.30 %.

وتابعت الدراسة التي أنجزتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول ظاهرة العودة لدى نزلاء المؤسسات السجنية، أنه في المرتبة الثالثة جاءت حالات السكر العلني بنسبة 29.20%، وحالات استهلاك المخدرات بنسبة 27.70%.