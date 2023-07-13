تعرف على أبرز العائدين للسجون المغربية
بينت دراسة رسمية مغربية أن أكثر حالات العودة للسجون المغربية تسجل لدى من يقومون ببيع الخمور بدون رخصة بنسبة 35.30 %، ثم من يتاجرون بالمخدرات بنسبة 32.30 %.
وتابعت الدراسة التي أنجزتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول ظاهرة العودة لدى نزلاء المؤسسات السجنية، أنه في المرتبة الثالثة جاءت حالات السكر العلني بنسبة 29.20%، وحالات استهلاك المخدرات بنسبة 27.70%.
وأوضحت الدراسة أن المقصود بحالة العودة هو الرجوع إلى السجن بسبب ارتكاب جريمة جديدة في غضون أربع سنوات من الإفراج، وفقا لموقع "هسبريس" المحلي.
وبلغ معدل العودة في صفوف الذكور 25.3% وتراجع إلى 7.8% في صفوف النساء.
وحسب الدراسة، فإن 20.8% من حالات العودة هي في صفوف السجناء الأميين، و26.6% لدى من لهم مستوى تعليم ابتدائي و27.3% لدى من لهم تعليم إعدادي، ثم انخفض لدى من لهم مستوى ثانوي بنسبة 21.4% و13.1% لدى من لهم تعليم جامعي.
المصدر: موقع "هسبريس"