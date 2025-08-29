الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب لكن إسرائيل والولايات المتحدة تسعيان لتدمير بلادنا ولن نسمح بذلك

قبل يومين من زفافها.. يمني ينهي حياة شقيقته برصاصة طائشة

عبداللاه سُميح
29 أغسطس 2025، 6:30 م

أحالت حادثة عبث بالسلاح فرحة إحدى الأسر  اليمنية التي كانت تستعد لزفاف ابنتها بعد يومين إلى مأتم وأحزان، بعد قتل العروسة على يدي شقيقها، بمحافظة إب، شمالي البلاد.

وقالت مصادر يمنية إن شقيق الفتاة المقبلة على الزواج أطلق النار على جسدها بالخطأ، أثناء عبثه بسلاح والده داخل منزل الأسرة بمنطقة "عجيب" بمديرية الرضمة شرقي محافظة إب، ما أدى إلى قتلها متأثرة بإصابتها البليغة.

وذكرت المصادر أن الحادثة تسببت بانهيار شقيقها، وسط صدمة وذهول الأسرة التي كانت تتأهب لحفل زفاف الضحية في اليومين المقبلين.

ومنتصف الأسبوع الماضي، شهدت محافظة مأرب 3 حوادث منفصلة للعبث بالسلاح، أسفرت عن قتل طفلين وإصابة طفلين آخرين بجراح، وفق مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية اليمنية.

وتتزايد أعداد ضحايا العبث بالسلاح في اليمن سنويا مع انتشار الأسلحة عشوائيًا، وسط تقارير سابقة تشير إلى امتلاك كل 100 يمني 52 قطعة سلاح، طبقا لمنظمة "Small Arms Survey" المختصة.

