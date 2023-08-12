اليابان.. كبسولات نوم لأخذ قيلولة أثناء العمل
لم يعد المكتب هو الحل الوحيد لأخذ قيلولة سريعة في العمل وإعادة نشاط الجسم، فكبسولة النوم الجديدة ستوفر عناء الكثيرين.
صممت كبسولة "جيراف ناب" على شكل حجرة صغيرة للنوم، يستطيع خلالها الشخص أخذ قيلولة لإعادة التركيز والعمل بكفاءة، وفق موقع "odditycentral".
وعلى خلفية الجهد الذي يبذل في اليابان، التي عرفت بأنها تخضع لظروف وبيئة عمل قاسية، لدرجة أن اللغة اليابانية تحتوي على مصطلح "الموت بسبب الإرهاق"، صممت إحدى الشركات كبسولة النوم هذه.
وتمنح "جيراف ناب" الكهربائية المتواجدة في المقاهي فرصة للشخص المرهق لأخذ قيلولة قصيرة يسترجع من خلالها التركيز والطاقة، خاصة في حال أنه لم يدخل في النوم العميق.
وتأخذ الكبسولة الشكل العمودي لسهولة تركيبها في المقاهي والمطاعم، وتمتاز بجهاز إنذار يمكن ضبطه من قبل المستخدم، ونظام تعديل الارتفاع لتحقيق أعلى مستويات الراحة.
وتحاكي الكبسولة شكل الخيزران وآخر نموذج أبيض عادي، وتوفر عزلًا للصوت الخارجي، فيما تمكن المستخدم من اختيار أصوات متنوعة لمساعدته على الراحة في الداخل ونظام تهوية مدمج.
المصدر: موقع "odditycentral"