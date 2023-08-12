اليابان.. كبسولات نوم لأخذ قيلولة أثناء العمل

وتمنح "جيراف ناب" الكهربائية المتواجدة في المقاهي فرصة للشخص المرهق لأخذ قيلولة قصيرة يسترجع من خلالها التركيز والطاقة، خاصة في حال أنه لم يدخل في النوم العميق.

وتأخذ الكبسولة الشكل العمودي لسهولة تركيبها في المقاهي والمطاعم، وتمتاز بجهاز إنذار يمكن ضبطه من قبل المستخدم، ونظام تعديل الارتفاع لتحقيق أعلى مستويات الراحة.