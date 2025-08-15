بسبب بدرية طلبة.. قرار "غير مسبوق" يفاجئ فناني مصر

في خطوة وُصفت بـ "النادرة" و"غير المسبوقة"، أصدر الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، قرارًا بمنع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من الحديث أو التعليق نهائيًا على أزمة الفنانة بدرية طلبة، سلبًا أو إيجابًا، لحين انتهاء التحقيق معها بشكل كامل، على خلفية التصريحات التي أدلت بها مؤخرًا.

وقال زكي في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لنقابة المهن التمثيلية، اليوم الجمعة، إنه "يُمنع منعًا باتًا الحديث عن الأزمة في أي وسيلة إعلامية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، احترامًا لسير الإجراءات الخاصة بالتحقيق وحرصًا على ميثاق الشرف المهني".

أخبار ذات علاقة بلاغ ضد بدرية طلبة لإساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت قرارًا بتحويل الفنانة المصرية إلى التحقيق بعد اجتماع لمجلس إدارة النقابة، وذلك لما رأوه في تصريحاتها من تجاوز صارخ، على أن يتم الإعلان عن نتيجة التحقيق خلال أيام قليلة.

يُذكر أن بدرية طلبة كانت قد دافعت عن نفسها إزاء اتهامها بالتجارة في أعضاء زوجها الراحل بطريقة حادة، حيث صدرت عنها تعبيرات اعتبرها كثيرون "صادمة للرأي العام وتحمل إهانة للمواطن البسيط"، على حد تعبير منصات التواصل الاجتماعي.

أخبار ذات علاقة عايدة غنيم ترد الصاع لبدرية طلبة بعد استدعائها للتحقيق







