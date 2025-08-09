وزارة الخارجية العُمانية: ندين ونرفض قرار إسرائيل بالسيطرة على قطاع غزة

إصابة 9 أشخاص إثر خروج قطار عن مساره في تايلاند

من عمليات إخلاء المصابينالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أغسطس 2025، 6:22 ص

أصيب 9 ركاب، عندما خرج قطار متجه إلى العاصمة التايلاندية بانكوك عن مساره في منطقة كوي بوري، في وقت مبكر من صباح السبت، وفق وسائل إعلام محلية.

وكان القطار السريع الخاص رقم 38/46، المكون من 12 عربة، يسافر من منطقة سو نجاي كولوك في ناراثيوات إلى كرونغثيب أفيوات (بانغ سو) في بانكوك.

وخرجت 3 عربات من القطار رقم 10 و11 و12 عن مسارها بالقرب من محطة سكة حديد كوي بوري، حوالي الساعة الخامسة صباحا؛ ما أدى إلى إصابة راهب وفتاة و7 نساء.

ونقل رجال الإنقاذ المصابين إلى مستشفيي كوي بوري وبراشواب خيري خان. وصرح مسؤولو السكك الحديدية بأنه تم نقل ركاب 9 عربات أخرى إلى وجهاتهم بوسائل نقل بديلة.

وتم نشر معدات ثقيلة لاستعادة القطار الذي خرج عن مساره، وتعمل خدمات القطارات الجنوبية الآن كالمعتاد، ولكن مع بعض التأخير، وفقا لهيئة السكك الحديدية في تايلاند.

