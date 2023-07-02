الأغنية اليمنية.. إرث زاخر يحتضر في أتون الحرب

في الوقت الذي أحيا اليمنيون "يوم الأغنية اليمنية"، السبت، الذي يصادف الأول من يوليو/ تموز كل عام، في محاولة لتسليط الأضواء على التراث الفني المحلي الزاخر، أصيب شخصان في مواجهات مسلحة اندلعت بين قوة عسكرية وأخرى أمنية، وسط مهرجان فنيّ أقيم في محافظة تعز جنوب غرب البلاد، كُرّم خلاله أحد أبرز الأسماء الفنية في البلاد، الفنان محمد محسن عطروش.

وكان الحدث الذي شهدته مدينة تعز يوم السبت، بمثابة دليل على التحديات المتعددة التي راكمتها سنوات الحرب، والتي يأتي في مقدمتها الاستقرار والأمن، كشرطين أساسيين لتوفير بيئة إبداعية فنية منتجة، لإعادة الحياة إلى الأغنية اليمنية.

واحتفى اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"يوم الأغنية اليمنية"، الذي جاء بقرار حكومي في العام 2021، عبر إبراز التراث الفني المحلي، ومشاركة مقطوعات من أشهر الأغاني اليمنية، وصور أبرز الفنانين المحليين الذين ذاع صيتهم على مستوى الخليج والدول العربية.