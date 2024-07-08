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المغرب.. القبض على عصابة متخصصة في النصب على عملاء البنوك‎

المغرب.. القبض على عصابة متخصصة في النصب على عملاء البنوك‎
تعبيرية المصدر: Getty Images
محمد الجبلي
محمد الجبلي
08 يوليو 2024، 11:40 ص

ألقت السلطات المغربية القبض على تشكيل عصابي متخصص في النصب والاحتيال على عملاء المصارف من خلال الاتصال الهاتفي بهم، ومعرفة بياناتهم السرية من أجل سرقة ودائعهم وأرصدتهم. 

وتمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و34 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في انتحال صفة ينظمها القانون.

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واتصل المتهمون بمجموعة من الضحايا، منتحلين صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات بنكية، للاستيلاء على بياناتهم الشخصية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو تحويلات مالية لمساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه البيانات في الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

ومن خلال العملية تمكنت الشرطة من العثور بحوزة المتهمين على 9 هواتف محمولة ومجموعة من الشرائح الهاتفية وأقراص تخزين البيانات، فضلًا عن 39 إيصالًا لتحويلات نقدية ومبالغ مالية.

وتم التحفظ على المتهمين إلى حين عرضهم على النيابة العامة وجهات التحقيق المختصة، التي تواصل جهودها للإمساك بكافة خيوط القضية.

 

نصبالبنوك

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