نجا الفنان المصري عمر خورشيد من حادث مروع، بعد أن اشتعلت النيران بسيارته أثناء تواجده بها.

وكتب خورشيد منشورا عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "لله الحمد قدر ولطف.. العربية ولعت بيا وأنا سايق، ولله الحمد أنا سليم وخرجت منها بلا أي إصابات، ربنا يعوضني خير ان شاء الله".

ولم يكشف الفنان المصري ملابسات احتراق السيارة، مكتفيا بطمأنة الجمهور على صحته.

وكان آخر أعماله فيلم ويزو سكول"، من تأليف مصطفى السبكي وإخراج علي رجب، وشارك فيه كل من دينا ويزو، وسامي مغاوري، وعبد الباسط حمودة، وعلا رامي، ورضا حامد، وإسراء عبد الفتاح، وإبرام سمير وآخرين.

جدير بالذكر أن عمر خورشيد هو أحد أفراد عائلة خورشيد الفنية العريقة؛ إذ إن عمه الموسيقار الراحل عمر خورشيد، وعمته الفنانة شريهان، وجدته المنتجة الكبيرة اعتماد خورشيد، وزوجته الفنانة ياسمين جيلاني.