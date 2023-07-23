إعلان جنازة يكشف عن وفاة ابنة تشارلي شابلن
كشف إعلان جنازة في صحيفة عن وفاة جوزفين شابلن ابنة أسطورة الفن الصامت شارلي شابلن، التي توفيت قبل 10 أيام عن عمر ناهز 74 عامًا.
وكان أقرباء جوزفين شابلن أعلنوا عن ترتيبات جنازتها في صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.
ووفق وسائل إعلام أمريكية فقد رحلت جوزفين في العاصمة الفرنسية باريس في الـ13 من يوليو الجاري.
وحصدت جوزفين شهرة كبيرة عقب تأديتها دور ماي، في فيلم باولو بازوليني، المقتبس من ثماني قصص من "حكايات كانتربري" للشاعر الإنجليزي، جيفري تشوسر.
وجوزفين ابنة شابلن من زواج رابع له من الممثلة أونا شابلن، ابنة الكاتب المسرحي الأمريكي يوجين أونيل.
وولدت جوزفين عام 1949 في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية وهي واحدة من 11 أبنًا لتشارلي شابلن.