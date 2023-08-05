الإجهاض الطبي الطارئ في تكساس.. إسقاط الدعاوى القضائية ضد الأطباء مؤقتًا

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن مركز الحقوق الإنجابية يبحث طريقة تعريف الاستثناءات الطبية للإجهاض في قانون تكساس، والتي تسبب "أزمة صحية" لأنها تربك الأطباء.

وأقرت القاضية جيسيكا مانجروم، بأن النساء "قد تأخرن أو حُرمن من الوصول إلى الإجهاض بسبب عدم اليقين على نطاق واسع بشأن حرية الأطباء في ظل الاستثناء الطبي للإجهاض".

وأمرت القاضية، بعدم مقاضاة الأطباء في حال "حكمهم بحسن نية".

وأوضحت مانجروم أنه "ينبغي السماح للأطباء بتحديد ما يعتبرونه حالات طوارئ طبية قد تعرض حياة المرأة للخطر أو صحتها بما في ذلك الخصوبة".

وبحسب الصحيفة، من المقرر أن يستمر الأمر الزجري المؤقت حتى الفصل في الدعوى القضائية على أساس الموضوع في محاكمة من المقرر أن تبدأ في آذار/مارس المقبل.

وبموجب قانون ولاية تكساس، يتم تعليق القرار تلقائيًا بمجرد استئنافه.

والشهر الماضي، استمعت محكمة أوستن إلى شهادة مروعة من المدعين حول حالات تعرض سيدات حوامل إلى الخطر الصحي الكبير جراء عدم الإجهاض.

وهذه الدعوى هي الأولى التي ترفع نيابة عن نساء حُرمن من الإجهاض منذ أن منحت المحكمة العليا للولايات المتحدة حرية تشريع الإجهاض بمفردها.

ويواجه أطباء تكساس المدانون بإجراء عمليات إجهاض عقوبة بالسجن تصل إلى 99 عامًا، وغرامات تصل إلى 100 ألف دولار وإلغاء تراخيصهم الطبية.

ويتطلب هذا الإجراء من المحاكم تقديم تفسير ملزم لاستثناء "الطوارئ الطبية" المنصوص عليه في القانون، بحجة أن الأمر متروك للأطباء لتقييم الحاجة إلى الإجهاض "بحسن نية"، بدلاً من المشرعين في الولاية.

وبالنسبة لمكتب المدعي العام في تكساس، فإن هذه الإجراءات من شأنها أن تلغي بشكل فعال المحظورات، حيث يجادل محاموها في ردهم المكتوب بأن الاستثناء الطبي المقترح من شأنه أن "يدمر القاعدة".

وعلى سبيل المثال، سيسمح بالإجهاض للحوامل المصابات بحالات طبية تتراوح بين الصداع والشعور بالاكتئاب.

المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية