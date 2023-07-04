الجيش المصري يعلن توجيه تهمة القتل العمد لمنفذ حادث "مدينتي"
أعلن الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، توجيه تهمة القتل العمد، والشروع في القتل، لمتهم بارتكاب جريمة قتل في إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة راحت ضحيتها سيدة.
وتعرف القضية بحادث "مدينتي"، حيث أقدم شخص قيل إنه ضابط في الجيش على دهس أسرة مكونة من 5 أفراد (الأم والأب وثلاثة أبناء)، في تجمع مدينتي شمال شرقي العاصمة المصرية؛ ما أدى لمقتل الأم وإصابة بقية أفراد العائلة.
وجاء في بيان نشر على الحسابات الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن الواقعة تم تحرير محضر بشأنها في الأول من الشهر الجاري.
وأضاف البيان: "تباشر النيابة العسكرية التحقيقات (..) وأسندت للمتهم جرائم القتل العمد والشروع فيه وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية وجار إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات".
وتابع البيان: "وتؤكد القوات المسلحة على كامل إحترامها لمبدأ سيادة القانون.. كما تتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".
قبل أيام، وقعت حادثة دهس لأسرة كاملة مكونة من 5 أفراد (الأم والأب وثلاثة أبناء) في تجمع "مدينتي" شمال شرقي القاهرة، ما أثار غضبًا واسعًا في مصر.
ووفق الروايات، فإن حمدان زكي، وهو طبيب بيطري يعمل في شركة أدوية بالكويت، وزوجته بسمة علي، صيدلانية تعمل بوزارة الصحة الكويتية، ولديهم ثلاثة أطفال، وكانوا في إجازة قصيرة بالقاهرة، حيث يملكون منزلًا في "مدينتي".
بدأت الحادثة بعد أن صدم أحد أبناء الطبيب البيطري، سيارة الضابط بالسكوتر أثناء لعبه أمام منزله، ما تسبب في خدشها، حاول "حمدان" الاعتذار للضابط صاحب السيارة، لكن الأخير رفض، وأثار مشادة كلامية، تطورت بعدها ليقود سيارته ويدهس الأسرة بأكملها.