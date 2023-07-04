الجيش المصري يعلن توجيه تهمة القتل العمد لمنفذ حادث "مدينتي"

أعلن الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، توجيه تهمة القتل العمد، والشروع في القتل، لمتهم بارتكاب جريمة قتل في إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة راحت ضحيتها سيدة.

وتعرف القضية بحادث "مدينتي"، حيث أقدم شخص قيل إنه ضابط في الجيش على دهس أسرة مكونة من 5 أفراد (الأم والأب وثلاثة أبناء)، في تجمع مدينتي شمال شرقي العاصمة المصرية؛ ما أدى لمقتل الأم وإصابة بقية أفراد العائلة.

وجاء في بيان نشر على الحسابات الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن الواقعة تم تحرير محضر بشأنها في الأول من الشهر الجاري.

وأضاف البيان: "تباشر النيابة العسكرية التحقيقات (..) وأسندت للمتهم جرائم القتل العمد والشروع فيه وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية وجار إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات".