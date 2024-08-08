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الكويت تباشر تحقيقا بشبهات فساد في قطاع الثقافة

الكويت تباشر تحقيقا بشبهات فساد في قطاع الثقافة
مبنى هيئة الفساد في الكويتالمصدر: متداولة
قحطان العبوش
قحطان العبوش
08 أغسطس 2024، 11:46 ص

أعلنت هيئة مكافحة الفساد في الكويت، اليوم الخميس، عن بدء تحقيقات رسمية عبر النيابة العامة في شبهات فساد مالي بقطاعي الفنون والثقافة في البلاد.

وقالت الهيئة الحكومية، في بيان، إنها أحالت "خاضعا سابقا في المعهد العالي للفنون المسرحية وخاضعين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وآخرين إلى النيابة العامة".

وأضافت الهيئة، أن الأشخاص المحالين للنيابة متهمون بارتكاب شبهة جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنّ المتهمين بالفساد المالي هم مسؤولون سابقون، في توضيح لمصطلح "خاضع" الذي استخدمته هيئة مكافحة الفساد.

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 ولم تتضح هوية المتهمين، وما إذا كانوا شخصيات معروفة في الوسط الفني والثقافي في الكويت.

الجدير بالذكر، تأسس المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، عام 1973، ويخرج كل عام نحو مئة طالب وطالبة في تخصصات عديدة، بينها التمثيل والإخراج والديكور والنقد والأدب المسرحي والتلفزيون.

فيما تأسس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في العام 1973 أيضاً، وهو ينظم سنويًّا العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية، بجانب إصدار العديد من الدوريات الثقافية، وبينها مجلة "العربي" و"عالم المعرفة".

الكويت

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