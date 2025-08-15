محمود سعد يفاجئ جمهور أنغام بتصريح صادم

صدم الإعلامي المصري محمود سعد جمهور الفنانة أنغام، بعد أن أكد أنها لن تغادر المستشفى قريبًا، على عكس تصرح له قبل أسبوع قال فيه إنها ستغادر المستشفى خلال أيام.

وقال في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن أنغام "تتحسن لكنها لم تغادر المستشفى، لأن العملية الجراحية التي أجرتها لم تكن سهلة".

أخبار ذات علاقة "أنباء طيبة".. محمود سعد يبشر الجمهور بشأن صحة أنغام

وأضاف الإعلامي سعد، الذي يُعد من المقربين من أنغام، "الحمد لله أنغام تتحسن، وأرقام تحاليلها في تحسن، لكنها لم تصل للمرحلة التي تستطيع معها أن تخرج من المستشفى، ولا يزال الألم شديدا".

وأشار إلى أن "العملية لم تكن سهلة، وهي الحمد لله اجتازت فترة صعبة جداً، دعواتكم ربنا يهون الفترة المقبلة وتخرج وترجع بالسلامة إن شاء الله".

وتخضع أنغام، حاليًا، للعلاج في ألمانيا، حيث أجرت عمليتين جراحيتين أزالت على إثرهما جزءاً من البنكرياس، كما تبين إصابتها بورم حميد، بحسب الإعلامية سهير جودة.