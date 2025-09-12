شيماء سيف تخطف الأنظار بإطلالة رشيقة غير معهودة (صور)

خطفت الفنانة المصرية شيماء سيف الأنظار خلال أحدث إطلالاتها على متابعيها عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، حاصدة إعجاب طيف واسع من متابعيها وجمهورها.

ونشرت شيماء صورًا جديدة، عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة رشيقة يتضح فيها خسارتها الكثير من الوزن مؤخراً، ما منحها ظهوراً لافتاً وإطلالة غير معهودة، بحسب وصف الكثيرين.

وظهرت شيماء مرتدية بدلة كاجوال باللون البيج، مع تيشيرت أسود أبرز جمالها ورشاقتها، لتتصدر سريعًا محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بعد تداول صورها على نطاق واسع.

وحظيت صور إطلالة شيماء بتفاعل هائل، ما بين تعليقات الإعجاب والإشادة وما بين الترويج وإعادة النشر، واتسمت كل تلك التفاعلات بالإيجابية بشكل عام.