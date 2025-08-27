طبيب يرقص بمولود داخل مستشفى يثير غضب المصريين (فيديو)

أثار مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والغضب في مصر، بعد ظهوره لطبيب وهو يحمل مولودًا حديث الولادة بطريقة وصفها كثيرون بأنها "غير لائقة ومسيئة لمهنة الطب".

ويظهر في الفيديو الطبيب الشاب وهو يؤدي رقصة شهيرة أمام سرير الولادة، بينما المولود موضوع بين قدميه، وتظهر الأم خلفه، ويعتقد متابعون أنها في حالة وعي محدودة بعد الولادة.

ووصف الكثيرون المشهد بأنه استعراض غير مسؤول يستهدف الشهرة على حساب لحظة حساسة إنسانيًا.

وانتقد رواد التواصل الاجتماعي تصرف الطبيب، مؤكدين أن كشف خصوصية الأم والتعامل مع المولود بهذه الطريقة قد يشكل خطرًا على الطفل، ويسيء لصورة الأطباء عامةً.

ودعوا إلى فتح تحقيق عاجل وتشديد الرقابة على العاملين في المستشفيات لضمان احترام أخلاقيات المهنة وحماية خصوصية المرضى.

وفي أول رد رسمي، أعلنت نقابة الأطباء المصرية استدعاء الطبيب المختص بأمراض النساء والتوليد للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة.

وأكدت النقابة رفضها القاطع لأي تصرفات تخالف الأخلاق الطبية أو تضر بسمعة المهنة، مشددة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يسيء للمهنيين أو يخل بواجباتهم تجاه المرضى والمجتمع.