فاجأت الفنانة المصرية بشرى جمهورها بإعلان اقتراب زواجها للمرة الثالثة، دون أن تدلي بأي تفاصيل حول ارتباطها العاطفي الحالي أو موعد الزفاف، مبررة تكتمها برغبتها في عدم إفساد الارتباط بالإعلان المتعجل.

وقالت بشرى في تصريحات تلفزيونية: إن شاء الله هتسمعوا عني خبر ارتباطي قريب، وتبقوا تباركولي وسأنتظر تهانيكم".

وهنأت النجمين ناصيف زيتون ودانييلا رحمة على زواجهما مؤخرًا، والذي شابه الكثير من الكتمان حتى اللحظات الأخيرة.

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وأوضحت أنها تؤيد فكرة التكتم على أجواء الزواج، حتى تكون العلاقات قد نضجت بشكل تام لأن الإعلان أحيانًا قد يفسد العلاقات.

يذكر أن بشرى سبق لها الزواج مرتين، الأولى من رجل الأعمال السوري عمرو رسلان العام 2010، وأثمر عن ابنها الأكبر إسماعيل، وابنتها ليلى. أما الزيجة الثانية، فكانت من صديق طفولتها رجل الأعمال سالم هيكل، وانتهى الأمر بالانفصال في العام 2023، دون إنجاب أي أطفال.