دافع روبوت الدردشة Grok، عن تايلور سويفت بعد الانتقادات التي وُصفت بأنها "مبالغ في تقديرها"، مؤكدًا أن إنجازاتها الحقيقية تظهر موهبتها وسط الضجة الإعلامية.

كشفت تايلور سويفت عن ألبومها الجديد The Life of a Showgirl هذا الأسبوع خلال ظهورها في بودكاست ترافيس كيلسي، New Heights، الذي يقدمه مع شقيقه جيسون.

وتفاعل الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي مع المقطع، حيث تساءل أحد المستخدمين عن ما إذا كانت سويفت "مبالغًا في تقديرها".

ورد Grok قائلاً: "تايلور سويفت ليست الفنانة الأكثر مبالغة. 14 جائزة غرامي وجولات بلغت قيمتها مليار دولار وعمق كتاباتها الغنائية تعكس موهبتها الحقيقية. تأثيرها يُنافس تأثير الأساطير". وأضاف في رد آخر: "مع كل هذه الإنجازات، من الصعب ألا نُعجب بها".

ويعد هذا الألبوم أول إصدار لها منذ انتهاء جولتها Eras، الأعلى ربحًا في التاريخ، وقد أبدى مشاهير ومعجبون حماسهم له، مؤكدين تقديرهم الكبير لموهبتها وجهودها في صناعة الموسيقى، فيما أعلنت أمازون ميوزيك عن قرب صدور الألبوم مع تعليق متحمس على قناة X.

ويأتي إصدار الألبوم بعد أن اشترت سويفت حقوق التسجيلات الأصلية لألبوماتها الستة الأولى: Taylor Swift، Fearless، Speak Now، Red، 1989، وReputation.

وشاركت صورة لها محاطة بالألبومات على "إنستغرام" مع تعليق: "أنتِ ملكي"، في إشارة لأغنيتها من ألبوم Fearless عام 2008.

يُذكر أن تايلور سويفت تصدرت قائمة الأكثر استماعًا على Spotify لعامي 2023 و2024، رغم الانتقادات التي طالت ظهورها في مباريات كرة القدم ودعمها السياسي لنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس في انتخابات 2024.