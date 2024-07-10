"مافيا الغش".. خطر يُحدق بجامعات الهند

بدأت موجة جديدة من الإحباط تتصاعد في الهند، بعد أن أثار الحجم الهائل من عمليات الاحتيال في الامتحانات التنافسية للطلاب الطب قلقًا على أعلى المستويات.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن "الفضيحة الأخيرة التي تنطوي على الغش في امتحان القبول الطبي الجامعي شديد التنافسية، أثارت غضبًا واسع النطاق.

وفي 5 مايو/أيار، تقدم ما يقرب من 2.4 مليون طالب للامتحان في الهند، وتنافسوا على 110 آلاف مقعد متاح.

وعندما صدرت النتائج في الرابع من يونيو/حزيران، أثار العدد الكبير غير المعتاد من الدرجات المثالية الشكوك.

وحقق سبعون طالبًا درجة مثالية 720/720، وهو إنجاز شبه مستحيل نظرًا لصعوبة الامتحان، مقارنة باثنين فقط من المرشحين في العام السابق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "الاتهامات بالتزوير أثارت عاصفة، ما دفع آلاف الطلاب إلى الاحتجاج للمطالبة بإلغاء الامتحان، فيما طرحت أحزاب المعارضة هذه القضية في البرلمان".

بدوره، أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي للأمة أن "هذه الحكومة لن ترحم أولئك الذين يخدعون شبابنا ويخدعونهم".

ولفتت الصحيفة، إلى أنه "ردًا على هذه الاحتجاجات، تم تسليم التحقيق إلى مكتب التحقيقات المركزي (CBI)، وهي وكالة التحقيق الأولى في الهند".

وأفاد بعض المرشحين أن وسطاء اتصلوا بهم وعرضوا عليهم الوصول إلى أسئلة الامتحان مقابل 3 ملايين روبية (حوالي 33000 يورو)، وتلا ذلك اعتقالات متعددة، حيث اتُهم أفراد بأنهم جزء من "عصابة حلالا" التي سرّبت إجابات الامتحانات في خمس ولايات.

ووصلت القضية إلى المحكمة العليا، التي راجعت في 8 يوليو/تموز الالتماسات المقدمة من أكثر من 30 مرشحًا يطالبون بإعادة تنظيم الامتحانات.

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تأثير واسع النطاق

وتأثرت الامتحانات التنافسية الأخرى، وتم إبطال اختبار تأهيل التدريس الجامعي، الذي أجراه 900 ألف مرشح، في 19 يونيو/تموز بعد ظهور أوراق الامتحان على شبكة الإنترنت المظلمة وتم تداولها عبر "Telegram".

وأكدت الصحيفة أن الغش الجماعي ليس جديدًا في الهند.

وفي شهر فبراير/شباط، أصدرت الهند قانونًا لمكافحة الغش في الامتحانات العامة، حيث فرضت عقوبات قاسية على الغشاشين تضمنت السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تتجاوز 100 ألف يورو لمقدمي الخدمات الذين يديرون الامتحانات الحكومية.

ويؤكد هذا الهوس بالامتحانات التنافسية على النقص الشديد في الفرص التي تواجه الشباب الهندي.

وعلى الرغم من معدل النمو الاقتصادي المثير للإعجاب في الهند والذي يبلغ حوالي 7% سنويًا، إلا أن البلاد تناضل من أجل خلق فرص عمل كافية لقوتها العاملة المتنامية.

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"صناعة التدريب"

وأشار المحلل الهندي براتاب بهانو ميهتا، إلى أن هذه الاختبارات تمثل "على الأرجح الوسيلة الوحيدة للحراك الاجتماعي المتاحة لعدد كبير من الشباب الهندي".

وأضاف أنه استجابة لأوجه القصور في النظام التعليمي، ظهرت صناعة التدريب المربحة حيث تنتشر المعاهد الخاصة التي تعد الطلاب لامتحانات الطب والهندسة والخدمة المدنية على نطاق واسع.

وسجلت كوتا، في ولاية راجاستان، المعروفة باسم "مصنع التدريب"، سبعًا وعشرين حالة انتحار بين الطلاب في عام 2023.

ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني من هذا العام، حدثت 13 حالة انتحار.

ويلتحق العديد من الطلاب من خلفيات متواضعة بمراكز التدريب هذه، وغالبًا ما يقضون سنوات في التحضير للامتحانات مع فرص ضئيلة للنجاح بسبب العدد الهائل من المرشحين.

وختمت الصحيفة بالقول، إن معركة الهند المستمرة ضد الغش المنهجي في الامتحانات والضغوط الهائلة التي يتعرض لها شبابها تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إصلاحات التعليم والتوظيف لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه القضية المنتشرة على نطاق واسع.