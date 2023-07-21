فرنسا.. الحكم بسجن طالبة صورت رجلًا يحتضر في المترو

حكم القضاء الفرنسي على طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا، بالسجن 15 شهرًا، مع وقف التنفيذ، جراء تصويرها رجلًا يحتضر في "مترو الأنفاق" بمدينة رين الفرنسية، إثر الاعتداء عليه.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن القاضية الفرنسية أغنيس التكرلي، بمحكمة "رين" حكمت على الطالبة الفرنسية بالسجن 15 شهرًا بعد تصويرها فيديو، مدته 10 ثوانٍ، للحظات احتضار الرجل الذي كان يغرق في بركة من الدم، جراء الاعتداء عليه بـ"ساطور"، ثم قامت بمشاركتها مع صديقها وشقيقته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسندت المحكمة للطالبة تهمة "التواطؤ في العنف، وعدم مساعدة شخص في خطر"، وكذلك بث فيديو يضر بسلامة الشخص، كما تم اتهام "صديقها وشقيقته" بنشر الفيديو على وسائل التواصل، وحُكم عليهما بالسجن لـ 6 أشهر، وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة.