طرد امرأة من الطائرة بسبب استخدامها المتكرر للحمام

زعمت صحافية بريطانية تدعى جوانا شوي، أنها طُردت من الطائرة؛ بسبب استخدامها المتكرر للتواليت.

وقالت جوانا إنها كانت على متن رحلة طيران "ويست جت" قادمة من المكسيك، وقبل الإقلاع، عانت من ألم في معدتها؛ ما جعلها مضطرة لدخول الحمام عدة مرات متتالية.

وقالت جوانا لصحيفة "ميرور" البريطانية إن الطاقم طلب منها مغادرة الطائرة، زاعمين أنها "مريضة" ولا يمكنها السفر.

وأشارت جوانا إلى أن المضيفين أجبروها على النزول من الطائرة "وحدها وبسرعة"، حتى أنها لم تتمكن من أخذ محفظتها من رفاقها؛ ما صعب عملية عودتها للفندق.

وأكدت جوانا أنها حاولت إخبار المضيفين أنها تشعر بتحسن، إلا أنهم أصروا على طردها من الطائرة، مدّعية أن شركة الطيران لم تزودها برقم مرجعي حتى تتمكن من السفر في اليوم التالي.

وبعد انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قدمت شركة الطيران اعتذارا لجوانا مؤكدة أن أولوياتها هي ضمان رفاهية وسلامة الضيوف والطاقم، وأنها تأخذ الحفاظ على بيئة آمنة في الطائرة على محمل الجد.

وأكدت الشركة أن وضع جوانا الصحي لم يكن لائقا للسفر، وأنهم اتخذوا قرار إرجاعها خوفا على سلامتها.