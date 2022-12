لماذا لا ينتهي أبدًا شعورنا بالاستياء وعدم الرضا؟

لإدارة التكيف مع المتعة يمكننا أن نحاول تغيير بيئتنا أو تغيير منظورنا، على سبيل المثال، إذا فزنا باليانصيب يمكننا أن نباعد المسافة بين تلبية الاحتياجات المادية. وبالتالي يمكننا أن نحصل على احتياجات متواضعة مختلفة بدلًا من حاجة واحدة فقط.

عندما كنا أطفالًا كنا جميعًا تقريبًا نتخيل اقتحام كشك الحلويات والذهاب محمّلين بأكياس الحلوى. ومع ذلك فعندما بدأ اقتصادنا يسمح لنا بالشراء هل فعلنا ذلك؟ كم مرة اشترينا؟ وبعد أن فعلنا هل عدنا للشراء في اليوم التالي؟

السعادة وخطنا الأساس في التكيف مع اللذة

فكرة السعادة النسبية كانت موجودة بالفعل، في العام 1978، عندما بدأ الباحثان بريكمان وآل Brickman et al في فهم حقيقة التكيف مع اللذة في إطار مستوى نظرية التكيف عند هيلسون. قوام هذه النظرية أنّ تصور التحفيز يعتمد على مقارنة المحفزات السابقة. نعم، سواء أحببنا حدثًا أو عنصرًا أم لا فالعملية لها علاقة كبيرة بما حدث من قبل.

في مقالهما "ما وراء حلقة المتعة المفرغة، مراجعة لنظرية التكيف مع الرفاه" Beyond the Hedonic Treadmill Revising the Adaptation Theory of Well-Being خلص الباحثان ديينر ولوكاس وسكولون (2006) إلى أننا لسنا محايدين من حيث التكيف مع المتعة. وأكد بريكمان وكامبل بالفعل في مقالهما "نسبية التكيف مع اللذة وتخطيط المجتمع الصالح (1971) Hedonic Relativism and Planning the Good Society بأنّ للبشر "نقطة مرجعية" إزاء السعادة.