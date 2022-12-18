لماذا لا ينتهي أبدًا شعورنا بالاستياء وعدم الرضا؟

هذا التكيف قد يحدث بسرعة نسبيًا، لذلك قد ينتقل للناس من الشعور بسعادة كبيرة إلى سعادة معتدلة، أو من ألمٍ شديد إلى انزعاج معتدل، في فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع nospensees الفرنسي، يوم الجمعة، بشأن العديد من النظريات حول سبب حدوث التكيف مع اللذة. فإن أحد أكثرها شيوعًا هو أنه تكيّف تطوري يساعد البشر على التأقلم مع أحداث الحياة الصعبة. خلافًا لذلك إذا لم نتكيف مع أحداث الحياة الإيجابية أو السلبية فمن المحتمل أن نشعر بالارتباك الشديد إلى حد شعورنا بعدم القدرة على العمل والحركة.

وهكذا يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في مواجهة الحزن أو الخسارة، ولكنه أيضًا يميل إلى تعطيل الحالة المزاجية الإيجابية بعد وقوع الأحداث التي تشجعها أو تولدها. غالبًا ما يظهر التكيف مع اللذة ببساطة عند الأشخاص الذين يفوزون في اليانصيب.

في البداية قد يشعرون بفرح عظيم، ومع ذلك بمرور الوقت من المرجح أنهم يتكيفون مع وضعهم المالي الجديد، وهكذا تتبخر الفرحة عندهم. فوز الشخص باليانصيب يكف عن كونه مهمًا جدًا مقارنة بالأحداث الأخرى التي تجري في الوقت الحاضر. علاوة على ذلك من المحتمل أن نتمكن من شراء كل ما كنا نرغب في الحصول عليه، مستحضرين رغبات مادية جديدة لا يمكننا إشباعها (لأننا لا نملك المال الكافي لذلك).

عدم الرضا كمحرّك للحياة

على هذا النحو يبدأ عدم الرضا في النمو داخلنا، يبدو الأمر كما لو أنّ الأحداث يمكن أن تدمّر بتلات وأزهار وسيقان هذه الزهرة، لكنها لا تستطيع القضاء على جذور عدم الرضا، نمتلك جميعًا، أو جميعًا تقريبًا نوعًا من البرامج المثبتة في أذهاننا وهي أنه عندما نصل إلى الهدف الذي كنا نراه كافيًا ومرضيًا إذ بها تتوقف فجأة عن إرضائنا بشكل كافٍ.