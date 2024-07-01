مصرع 3 في انهيار عقار بمصر

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون في انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمدينة أسيوط، جنوبي مصر.

وتلقت فرق الإنقاذ إخطارا يفيد بسقوط أجزاء كبيرة من منزل بشارع "رياض" بحارة "درويش"، حي شرق أسيوط، يقطن به العديد من العائلات، وقد سارعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال 3 جثث و8 مصابين حتى الآن، وتتواصل أعمال رفع الأنقاض للبحث عن باقي سكان العقار.

ولم تتوصل التحريات الأولية إلى سبب انهيار المبنى، لكن لا تستبعد السلطات المختصة فرضية صدور قرار إزالة للعقار.