ما حقيقة وفاة البلوغر الشهيرة "ليل تاي"؟
تفاجأ متابعو البلوغر والرابر الكندية الشهيرة "ليل تاي" من إعلان وفاتها عن عمر يناهز 14 عاما، رفقة شقيقها، بظروف وصفت بالغامضة.
وبعد هذا الإعلان، قال متحدث باسم شركة "ليل تاي" في بيان بُث عبر حساب البلوغر على "إنستغرام"، "بقلب حزين، نعلن وفاة ليل تاي، لتكون خسارة مأساوية ومفاجئة، ولا يمكن التعبير عنها، لنترك في صدمة، ستبقى في قلوبنا وسيترك غيابها فراغا لا يعوض".
وبعد تصدر خبر وفاتها مواقع التواصل الاجتماعي، نفت مغنية الراب "ليل تاي" صحة الخبر وطمأنت جماهيرها على صحتها وحياتها.
وقالت تاي إن حسابها على موقع "إنستغرام" تم اختراقه، بهدف نشر معلومات زائفة وصادمة عن وفاتها هي وشقيقها مساء يوم الأربعاء.
وأضافت أنها وشقيقها بصحة جيدة، لكنها تعاني من الصدمة بعد معاناتها لأكثر من 24 ساعة، بسبب ما تعرضت إليه.
وأشارت أنها بقيت طوال ليلة الأربعاء تحاول أن تحل الفوضى التي ملأت حياتها بشكل مفاجئ، وتعيد حسابها على المنصة، وفقا لموقع "TMZ".
وأوضحت أن حسابها تم اختراقه من قبل طرف مجهول، كانت أهدافه نشر الإشاعات والوقوف في وجه مسيرتها.
وبينت أن الدليل الأكبر الذي يثبت براءتها من حكم الجماهير بأنها من حاولت نشر هذه الإشاعة، أن المخترق كتب اسمها بطريقة خاطئة، مبينة أن اسمها بالقانون يكتب "تاي تيان" فيما كتبه المخترق "كلير هوب".
ومن جهة أخرى استهجن متابعو تاي غيابها وعدم نفي هذه الإشاعة منذ بداية انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويُتابع ليل أكثر من 3.3 مليون شخص على "إنستغرام"، على الرغم من أنها لم تستخدم التطبيق منذ خمس سنوات.