ما حقيقة وفاة البلوغر الشهيرة "ليل تاي"؟

وأشارت أنها بقيت طوال ليلة الأربعاء تحاول أن تحل الفوضى التي ملأت حياتها بشكل مفاجئ، وتعيد حسابها على المنصة، وفقا لموقع "TMZ".

وأوضحت أن حسابها تم اختراقه من قبل طرف مجهول، كانت أهدافه نشر الإشاعات والوقوف في وجه مسيرتها.

وبينت أن الدليل الأكبر الذي يثبت براءتها من حكم الجماهير بأنها من حاولت نشر هذه الإشاعة، أن المخترق كتب اسمها بطريقة خاطئة، مبينة أن اسمها بالقانون يكتب "تاي تيان" فيما كتبه المخترق "كلير هوب".

ومن جهة أخرى استهجن متابعو تاي غيابها وعدم نفي هذه الإشاعة منذ بداية انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.