ماذا قال فنانون سوريون في عزاء أسامة الروماني؟

وجَّه فنانون سوريون كلمات مؤثرة إلى روح زميلهم الراحل الفنان أسامة الروماني، الذي وافته المنية إثر احتشاء في عضلة القلب، عن عمر ناهز 81 عامًا.

وفي لقاءات أجراها مراسل "إرم نيوز" في مجلس عزاء أسامة الروماني بالعاصمة السورية دمشق، استذكر فنانون مناقب مواطنهم الراحل بكثير من الأسى.

وبدأ الروماني حياته الفنية في الستينيات من خلال أعمال مثل "زقاق المايلة"، ثم شارك في مسرحيتي "ضيعة تشرين" و"غربة"، قبل مشاركته في إنتاج مسلسل "افتح يا سمسم" و"سلامتك".

وكان الروماني شارك في أعمال درامية عُرضت أخيرًا مثل "مربى العز"، و"كسر عضم".