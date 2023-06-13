قضية نضال الأحمدية و"الشوكولامو".. آخر تحديث
لا يزال الجدال مستمراً على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التصريحات المسيئة ضد السوريين للإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية.
وكانت الأحمدية استهجنت، خلال لقاء مع "منصة بيروت"، من عدم معرفة لاجئ سوري يعمل بائعاً في لبنان، بأحد أنواع الحلويات وهو "الشوكولا مو" التي طلبتها منه.
واعتبر سوريون أن ما قالته الأحمدية عن بائع سوري في لبنان يسيء لشعب كامل.
آخر تطورات قضية نضال الأحمدية:
-حصد هاشتاغ #شوكولامو أكثر من 23 مليون مشاهدة على "تيك توك"، وغيرها من المنصات.
-رفع المحامي السوري رامي الخير دعوى قضائية ضد الأحمدية، بتهمة "القدح والتحقير"، وفقا لوسائل إعلام سورية ولبنانية.
ونقلت مواقع عن الخيّر قوله، إن "الإجراءات القانونية في هذه الدعوى بدأت بإحالة ملف الأحمدية للأمن الجنائي عبر تحريك دعوى الحق الشخصي والحق العام، حيث سيطلب منها الحضور وفق العادة القانونية وفي حال لم تأتِ سيحرك إذاعة بحث بحقها على كامل المعابر الحدودية".
-تم توقيف حسابي الأحمدية على "تويتر" و"إنستغرام"، بعد حملة تبليغات.
-في خبر نشرته نضال في مجلة "الجرس" التي تمتلكها، قالت إنها بدأت تلاحق "المجرمين" عبر محاميها في تركيا.
-ردت نضال الأحمدية على الفنان السوري عدنان أبو الشامات بالقول: "نؤكد للجميع بأن ذلك غير صحيح، وأن الحملة يقودها السوري فيصل القاسم، لأنها دافعت عن الرئيس السوري بشار الأسد.. عقلية النازح السوري ليست عقلية ضيف ولا يحترم المضيف، وهذه مشكلة، عدا عن آلاف السوريين الذين يحملون السلاح في طرابلس".
وكان أبو الشامات ظهر في فيديو رداً على الأحمدية وقال فيه: "ست نضال الحضارة لا تُقاس بالشوكولامو.. اليوم على سبيل النكتة لما كنت احكي مع بنتي بإيطاليا بتحكي ست لغات قلتلها بابا بتعرفي شو يعني شوكولامو، قالتلي لا.. تصوري ست لغات وما بتعرف شو يعني شوكولامو".