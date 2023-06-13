قضية نضال الأحمدية و"الشوكولامو".. آخر تحديث

لا يزال الجدال مستمراً على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التصريحات المسيئة ضد السوريين للإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية.

وكانت الأحمدية استهجنت، خلال لقاء مع "منصة بيروت"، من عدم معرفة لاجئ سوري يعمل بائعاً في لبنان، بأحد أنواع الحلويات وهو "الشوكولا مو" التي طلبتها منه.

واعتبر سوريون أن ما قالته الأحمدية عن بائع سوري في لبنان يسيء لشعب كامل.

آخر تطورات قضية نضال الأحمدية:

-حصد هاشتاغ #شوكولامو أكثر من 23 مليون مشاهدة على "تيك توك"، وغيرها من المنصات.

-رفع المحامي السوري رامي الخير دعوى قضائية ضد الأحمدية، بتهمة "القدح والتحقير"، وفقا لوسائل إعلام سورية ولبنانية.

ونقلت مواقع عن الخيّر قوله، إن "الإجراءات القانونية في هذه الدعوى بدأت بإحالة ملف الأحمدية للأمن الجنائي عبر تحريك دعوى الحق الشخصي والحق العام، حيث سيطلب منها الحضور وفق العادة القانونية وفي حال لم تأتِ سيحرك إذاعة بحث بحقها على كامل المعابر الحدودية".