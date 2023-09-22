طائرة تركية تنحرف عن المدرج بعد هبوطها في روسيا

انحرفت طائرة تابعة لشركة "أناضول جيت" التركية، عن مدرج المطار بعد هبوطها في مدينة "بيرم" بمقاطعة أورال الروسية.

والطائرة كانت قادمة من مدينة أنطاليا التركية، وفقا لمكتب المدعي العام للنقل في مقاطعة أورال.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المكتب قوله: "كان على متن الطائرة 174 راكبا، من بينهم 26 طفلا، وسبعة من أفراد الطاقم"، مشيرًا إلى أنه تم "فتح تحقيق وفق تشريعات سلامة الطيران".

من جانبها، أعلنت إدارة مطار "بولشوي سافينو" في بيرم أنها أوقفت استقبال الطائرات مؤقتا بعد الحادثة.