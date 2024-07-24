أعلن رجال الإطفاء أن حريقًا اندلع صباح الأربعاء في مدينة فيستي السياحية الإيطالية في بوليا (جنوب) أدى إلى إجلاء ألف سائح.

وشب الحريق في منطقة حرجية بخليج سان فيليتشي قرب بلدة سياحية تضم شققًا ومخيمًا صيفيًا.

وكانت الرياح القوية تدفع النيران نحو البلدة مما أدى إلى اتخاذ قرار الإجلاء.

ونقلت صحيفة "ال كورييريه ديلا سيرا" عن رئيس بلدية فيستي جوزيبي نوبيليتي قوله إن "الوضع حرج".

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء لوكالة فرانس برس "تتم مكافحة الحريق على الأرض ومن الجو"، موضحًا أنه تمت الاستعانة بثلاث طائرات كنادير ومروحية لإخماد النيران.

وتندلع العديد من الحرائق الصغيرة بشكل شبه يومي في إيطاليا خصوصًا في الجنوب والجزر فيما تتأثر البلاد برمتها بموجة حر.

لقي عنصرا إطفاء في 17يوليو حتفهما أثناء إخماد حريق قرب بلدة ماتيرا في منطقة بازيليكاتا المجاورة لبوليا.