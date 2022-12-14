دراسة: نصائح الأطباء ليست فعالة بشأن إنقاص الوزن

وشملت الدراسة التي اعتمدت على تحليل تسجيلات 159 استشارة بين طبيب عام ومريض سمنة في المملكة المتحدة، ووجد الباحثون أن 97% من نصائح إنقاص الوزن التي يتلقاها المرضى من الأطباء نادراً ما تتضمن طرقًا فعَّالة يمكن اتباعها، حيث غالباً ما تكون النصائح عامة وغير مفهومة.

ووجد الباحثون أن الأطباء في العموم يخبرون المرضى بأنه عليهم تقليل الأكل وزيادة النشاط البدني، ونتيجة لذلك، يجد المرضى أنه من الصعب استخدام وتنفيذ المعلومات، كما إنهم غالباً ما يرون أن هذه المحادثات حول الوزن صعبة.