دراسة: نصائح الأطباء ليست فعالة بشأن إنقاص الوزن
كشفت دراسة حديثة أن الأطباء لا يساعدون مرضى السمنة على تخسيس أوزانهم، بسبب التعليمات المبهمة والسطحية وغير المدعومة بأدلة علمية.
وتعتبر السمنة من الحالات المزمنة التنكسية، إلا أن الأطباء في الغالب لا يوفرون التوجيه المناسب والمعلومات المفيدة للمرضى الذين يرغبون في تخسيس أوزانهم، لذلك نادراً ما يساعدون المرضى على فقدان الوزن.
وشملت الدراسة التي اعتمدت على تحليل تسجيلات 159 استشارة بين طبيب عام ومريض سمنة في المملكة المتحدة، ووجد الباحثون أن 97% من نصائح إنقاص الوزن التي يتلقاها المرضى من الأطباء نادراً ما تتضمن طرقًا فعَّالة يمكن اتباعها، حيث غالباً ما تكون النصائح عامة وغير مفهومة.
ووجد الباحثون أن الأطباء في العموم يخبرون المرضى بأنه عليهم تقليل الأكل وزيادة النشاط البدني، ونتيجة لذلك، يجد المرضى أنه من الصعب استخدام وتنفيذ المعلومات، كما إنهم غالباً ما يرون أن هذه المحادثات حول الوزن صعبة.
ففي العادة، يقول الأطباء للمريض إنه بحاجة لتغيير نمط حياته قليلاً، ووفقًا للدراسة، لا يقدم الأطباء معلومات حول كيفية تنفيذ نصائحهم سوى في 20% فقط من الاستشارات، في حين يطلب الأطباء في 76% من الاستشارات من المرضى الحصول على المساعدة في إنقاص الوزن في مكان آخر.
كما أشارت تحليلات الباحثين، إلى أنه عندما يقدم الأطباء معلومات محددة، غالباً ما تكون غير مدعومة بأدلة علمية، ومن المستبعد أن تؤدي إلى فقدان الوزن بالفعل، إذ تعتبر نصائح مثل "استخدم الدرج أكثر" أو "عدل طريقة تفكيرك" لفقدان ما تحتاج من الوزن الزائد، مجرد خرافات شائعة لا تدعمها الأبحاث العلمية.
وقالت مادلين تريمبليت، المؤلفة المشاركة للدراسة "توضح نتائجنا أن الأطباء بحاجة إلى إرشادات واضحة حول كيفية التحدث مع مرضى السمنة حول فقدان الوزن، وذلك للتخلص من الوصمة المجتمعية المرتبطة بزيادة الوزن، ومساعدة المرضى الذين يريدون إنقاص أوزانهم بطريقة فعالة".