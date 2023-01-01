دراسة حديثة تكشف عن فائدة غير متوقعة لـ"الروائح الشهية"

في حين قد تبدو روائح الطعام اللذيذ مثل الشوكولاتة وغيرها، مزعجة لمن يحاول اتباع نظام غذائي صارم، إلا أن باحثي الفريق الدولي الذي أجرى الدراسة وجد أنها تساعد على التمسك بالحمية وبالتالي فقدان الوزن.

وأجرى فريق الباحثين الدولي 5 دراسات شملت مئات من طلاب الجامعات، لتحديد تأثير رائحة الطعام الشهي على متبع الحمية.

وفي الدراسة قسم الباحثون المشاركين في التجربة إلى 3 مجموعات، الأولى تعرضت لروائح شهية لمدة 5 دقائق من خلال ارتدائها قمصانا معطرة بزيت مستخلص الشوكولاتة، ومن ثم مشاهدة فيديو وثائقي عن الطبيعة، قبل تحديد مدى رغبتهم في تناول المثلجات بالشوكولاتة.