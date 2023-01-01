دراسة حديثة تكشف عن فائدة غير متوقعة لـ"الروائح الشهية"
كشفت دراسة جديدة أنه على عكس الشائع يمكن للروائح الشهية أن تساعدك على فقدان الوزن الزائد والالتزام بالنظام الغذائي.
في حين قد تبدو روائح الطعام اللذيذ مثل الشوكولاتة وغيرها، مزعجة لمن يحاول اتباع نظام غذائي صارم، إلا أن باحثي الفريق الدولي الذي أجرى الدراسة وجد أنها تساعد على التمسك بالحمية وبالتالي فقدان الوزن.
وأجرى فريق الباحثين الدولي 5 دراسات شملت مئات من طلاب الجامعات، لتحديد تأثير رائحة الطعام الشهي على متبع الحمية.
وفي الدراسة قسم الباحثون المشاركين في التجربة إلى 3 مجموعات، الأولى تعرضت لروائح شهية لمدة 5 دقائق من خلال ارتدائها قمصانا معطرة بزيت مستخلص الشوكولاتة، ومن ثم مشاهدة فيديو وثائقي عن الطبيعة، قبل تحديد مدى رغبتهم في تناول المثلجات بالشوكولاتة.
في حين تعرضت المجموعة الثانية للرائحة ذاتها لمدة دقيقة، والمجموعة الثالثة لم تتعرض لأي رائحة مرتبطة بالطعام.
ووجد الباحثون أن أولئك الذين تعرضوا لرائحة الشوكولاتة لمدة 5 دقائق كانوا أقل رغبة في تناول الشوكولاتة مقارنة بالذين تعرضوا للرائحة لمدة دقيقة واحدة أو لم يتعرضوا لها على الإطلاق.
وفي تجربة منفصلة تعرض المشاركون لصور 4 عناصر غذائية بما في ذلك رقائق البطاطا وسلطة الفواكه وآيس كريم الشوكولاتة ولوح جرانولا بالرقائق، بعد تعرضهم لرائحة الشوكولاتة.
وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تعرضوا لرائحة الشوكولاتة كانوا أقل ميلًا لاختيار مثلجات الشوكولاتة أو رقائق البطاطا وهي الخيارات "غير الصحية".
وخلص الباحثون إلى أن التعرض للروائح الشهية يساعد متبعي الحمية الغذائية على التأهب للمحفزات والتمسك أكثر بالنظام الغذائي الصحي الذي يتبعونه.
وقال مؤلف الدراسة والباحث في جامعة "سانت جوزيف" في فيلادلفيا، إرنست باسكن "تشير نتائجنا إلى أن متبعي الحمية يمكن أن يصبحوا أكثر ميلًا لتناول كميات أقل عندما يتعرضون لرائحة الأطعمة الشهية لفترة طويلة من الزمن، لأن ذلك دون وعي يذكرهم بهدف الحمية الغذائية التي يتبعونها".