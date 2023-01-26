إذا كنت تركض لنسيان الهموم فتوقف عن ذلك فورا

كشفت دراسة جديدة أجرتها مجموعة من باحثي جامعة العلوم والتكنولوجيا في النرويج، أن الركض يمكن أن يتحول إلى "إدمان ضار" إذا اعتاد المرء الركض لنسيان الهموم.

ووجد الباحثون أن واحدًا من كل 4 أشخاص يمارسون الركض كهواية يعانون من أعراض الإدمان، حيث يجدون أنفسهم مضطرين لاستبدال قضاء الوقت مع أحبائهم بالركض ويشعرون بأعراض الانسحاب عندما لا يتمكنون من الركض كما اعتادوا.

ووفقًا للدراسة التي شملت 227 مشاركاً، تتضمن الفئة الأكثر عرضة لإدمان الركض الأشخاص الذين اعتادوا الركض لحجب الأفكار السلبية ونسيان الهموم، في حين كان الأشخاص الذين يركضون لتحسين حياتهم أقل عرضة للإدمان.