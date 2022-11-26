دراسة: تناول الجبن بانتظام يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

كشفت دراسة جديدة أن تناول الجبن بانتظام يقلل من مشاكل القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا جبنة "الشيدر" كانوا أقل عرضة للإصابة بفشل القلب بنسبة 38% مقارنة بمن لا يتناولونها، وفقًا لما أوردته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتوصلت الدراسة إلى أن احتمالية الإصابة بأمراض القلب كانت أقل بنسبة 35% لدى أولئك الذين يتناولون الجبن بانتظام، بالإضافة لذلك، ينخفض ارتفاع ضغط الدم بمقدار الثلث ويقل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بأكثر من النصف.

ورغم أن الدهون الموجودة في الجبن قد تكون ضارة، قال الخبراء إن "الكالسيوم" الموجود فيها يمكن أن يقلل من امتصاصها ويساعد في السيطرة على "الكوليسترول"، كما أن البروتينات الأساسية الموجودة في الألبان مثل "الكازين" يمكن أن تقلل من تمدد الشرايين.

وكان قد درس الخبراء في كلية بكين الطبية في الصين بيانات 450 ألف شخص، حيثُ تبين أن خطر الإصابة بأمراض القلب كان أقل بنسبة 35% لدى الأشخاص الذين يتناولون الجبن بانتظام، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الجبن.

وقال البروفيسور يو جين يانغ، قائد الدراسة، إنه على عكس الاعتقاد الشائع، فإن تناول الجبن يقلل من مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني والإصابة بفشل القلب وأمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

وأضاف أنه من الشائع ارتباط الجبن بمخاطر الإصابة بأمراض القلب؛ بسبب ارتفاع نسبة الأحماض الدهنية المشبعة وتأثيرها على نسبة "الكوليسترول" في الدم، إلا أن الدراسات الحديثة أظهرت أن هذا الأمر ليس حقيقيًا.

وأشارت مؤسسة القلب البريطانية إلى أنه ليس من الضروري تجنب تناول الجبن تمامًا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، إلا أنها حذرت من الإفراط في تناوله.