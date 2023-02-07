35 وفاة إثر تفش‭ ‬غامض لالتهاب السحايا في المكسيك

أعلن مسؤولون بولاية دورانجو في شمال المكسيك أمس الاثنين عن وفاة أخرى ناجمة عن تفش غامض لالتهاب السحايا، مما رفع مجمل الضحايا المرتبطين بالمرض إلى 35.

وحتى الآن وثقت السلطات الصحية في الولاية الريفية إلى حد بعيد 79 حالة إصابة بالتهاب السحايا خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويرتبط ذلك المرض عادة بالتهاب مؤلم في الدماغ والحبل الشوكي، وغالبا ما يحدث بسبب فيروس أوفي بعض الحالات نتيجة بكتيريا أو عدوى فطرية.