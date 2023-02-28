أرقام صادمة.. التأخير بأقسام الطوارئ يقتل مريضًا كل 23 دقيقة في بريطانيا

صادمة غير مفاجئة

وذكر التقرير أن النتائج التي تم التوصل إليها، رغم أنها "صادمة"، كانت "غير مفاجئة"، وتعكس حقيقة أن أقسام الطوارئ غالبًا ما تكون مكتظة وغير قادرة على توفير أسرّة للمرضى في المستشفى.

وقالت روزي كوبر، المتحدثة الصحية باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين، إن "المرضى يموتون الآن بأعداد كبيرة" بسبب إهمال الحكومات المحافظة المتعاقبة لنظام الخدمات الصحية الوطنية، وأضافت أن الأرواح التي فقدت بسبب التأخر في الطوارئ شكلت "كارثة وطنية".