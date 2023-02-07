زرعات ميكروية قد تعيد الحركة والسمع لذوي الاحتياجات الخاصة

وفي حين تسمح الزرعات النشطة؛ مثل زرعات تنظيم الدماغ ونبض القلب، بتحفيز الأعصاب كهربائياً دون أعراض جانبية، فإنها معرضة للعطل بسبب تآكل الأسلاك التي تربطها بالأقطاب الكهربائية، فضلاً عن الحاجة إلى تغيير البطاريات من وقت لآخر.

وتمتاز زرعات "إنتاكت" الجديدة بقابليتها للتحكم لاسلكياً وتركها مزروعة داخل الجسم مدى الحياة.

وتعاون الباحثون مع شركاء من القطاع الصناعي والطبي لتطوير شبكة من 12 زرعة ميكروية قادرة على التواصل لاسلكياً فيما بينها في الوقت نفسه.

وقال الأستاذ الدكتور كلاوس بيتر هوفمان، المشارك في البحث: "تسمح الشبكة المزروعة للطبيب والمريض بالتواصل معها من الخارج وفي أي وقت".

وأوضح هوفمان أن "التواصل من الخارج يجعلهم قادرين على تعديل مواصفات الزرعات بما يتناسب مع الاحتياجات الشخصية بسهولة، من خلال استخدام هاتف ذكي أو حاسوب محمول"؛ وفقاً لموقع ميديكال إكسبريس.