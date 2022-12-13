أول مرفق رحم صناعي في العالم قادر على إنتاج 30 ألف طفل سنويًا

وأشار إلى أنه تم تصميم مرفق الرحم الاصطناعي EctoLife للتخفيف من معاناة الإنسان وتقليل فرص الولادة القيصرية، مضيفًا: "مع EctoLife ستصبح الولادات المبكرة والولادة القيصرية شيئًا من الماضي".

ولفت الغيلي إلى أنه "يقدم أيضًا حلاً للنساء اللواتي خضعن لإزالة الرحم جراحيًا بسبب السرطان أو مضاعفات أخرى، وأنه يمكن أن يساعد أيضًا البلدان التي تعاني من انخفاض حاد في عدد السكان، بما في ذلك اليابان وبلغاريا وكوريا الجنوبية ودول أخرى".

واعتبر الغيلي أن التكنولوجيا متاحة بالفعل، وأن "القيود الأخلاقية فقط هي التي تعيق المفهوم عن الواقع".

وقال: "كل ميزة مذكورة في المفهوم تستند إلى العلم بنسبة 100٪ وقد تم تحقيقها بالفعل من قبل العلماء والمهندسين. الشيء الوحيد المتبقي هو بناء نموذج أولي من خلال دمج جميع الميزات في جهاز واحد".

وتابع: "ضمن الإطار الزمني، يعتمد الأمر حقًا على المبادئ التوجيهية الأخلاقية، وفي الوقت الحالي، لا يُسمح بالبحث عن الأجنة البشرية بعد 14 يومًا، وكما تعلمون فإنه بعد 14 يومًا، يجب تدمير الأجنة بسبب مخاوف أخلاقية".

وأكد الغيلي أنه "إذا تم تخفيف هذه القيود الأخلاقية، فأنا أعطيها من 10 إلى 15 عامًا قبل أن تصبح EctoLife مستخدمة على نطاق واسع في كل مكان"، مضيفًا أن "هناك حاجة لخمس سنوات لنشر الوعي العام والتعليم لمساعدة الناس على أن يصبحوا أكثر تقبلًا للتكنولوجيا".