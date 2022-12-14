"السيلوليت" قد يحمي النساء من الخرف والسكتات الدماغية

وفي الاختبارات التي أُجريت على الفئران، كشف الباحثون أن الدهون تحت الجلد التي تُسبب "السيلوليت" تحمي من الالتهابات المسببة لبعض الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب.

وذكر الباحثون أيضًا أن إناث الفئران اللاتي لديهن مستويات عالية من "السيلوليت"، كانت لديهن مستويات أقل من التهاب الدماغ مقارنة بالذكور، وعندما تم إجراء شفط دهون لهذه الإناث، ارتفعت مستويات الالتهاب لديهن، وفقا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت قد اعتمدت هذه الدراسة على فحص الزيادات في كمية وموقع الأنسجة الدهنية في ذكور وإناث الفئران مع دراسة مستويات الهرمونات الجنسية والتهاب الدماغ على فترات زمنية مختلفة.