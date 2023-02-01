لأول مرة في تونس.. ولادة طفل يحمل شقيقه التوأم داخل بطنه

شهدت إحدى مصحّات العاصمة التونسية، الأربعاء، حالة ولادة نادرة لطفل يحمل شقيقه التوأم داخل بطنه، وهي حالة تحصل لأول مرة في البلاد، ويندر حدوثها في العالم وفق متخصصين.

وأكّد الدكتور وسام مقني المختصّ في جراحة الأطفال، "تسجيل حالة نادرة جدا لأول مرة في تونس تتمثّل في ولادة طفل يحمل شقيقه التوأم في بطنه".

وقال مقني، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية إنّ الطفل ولد يوم 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، في مصحة خاصة في العاصمة.

وأشار إلى أنّ الأطبّاء الذين تعاملوا مع حالة الوالدة، كانوا يعتقدون في الأشهر الأولى من الحمل بعد التصوير، أنّ الجنين كان يحمل كيسًا، إلاّ أنه مع تقدّم الحمل أظهرت الصور وجود عمود فقري وعظام ساق في بطن الجنين، ليتم التفطن إلى أنه كان يحمل شقيقه التوأم داخل بطنه.