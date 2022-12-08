هل يوصى بشرب الماء خلال أداء التمارين الرياضية؟

لا يختلف اثنان على أهمية شرب كميات كبيرة من الماء خلال اليوم، لما لها من فوائد في التخلص من نفايات الجسم والحفاظ على درجة حرارته.

لكن، هل ينصح الخبراء بشرب الماء أثناء أداء التمرينات الرياضية؟

تقول المدربة تاش كاري، من مركز Another Round الرياضي في المملكة المتحدة، إن شرب الماء بكمية وفيرة قبل أداء التمارين أمر في غاية الأهمية، وإلا فإن درجة حرارة الجسم سترتفع بشكل أسرع، ما سيضطر القلب للعمل بجهد أكبر من المعتاد.

وأكدت: "إبقاء جسمك رطبا أهم من التمرين بحد ذاته، لذلك احرص على شرب نحو "500 مل" من الماء قبل ساعتين إلى أربع ساعات من التمرين، لتحقيق أقصى استفادة".

رشفات صغيرة خلال التمرين

وعن شرب الماء خلال أداء التمارين، قالت كاري "إن شرب رشفات صغيرة جدا من الماء كل 15 دقيقة خلال التمرين هو ما ينصح به المدربون".

وشرحت: "إن شرب كميات كبيرة من الماء خلال أداء تمارين الجهد العالي، قد يتسبب في تقيئك، كما أن شرب الماء بكميات كبيرة يعمل على إنقاص الصوديوم في الدم بشكل خطير".