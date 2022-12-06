عادات يومية تبدو صحية.. لكن ماذا يقول الأطباء؟

قال الدكتور بيل دورفمان، طبيب أسنان أمريكي، إن الفضلات العالقة بين الأسنان تؤدي إلى التهابات الفم المزمنة، والتي ترتبط بشكل وثيق بأمراض القلب.

وأضاف، أن التنظيف بالفرشاة ليس كافيا للتخلص من جميع الفضلات العالقة بين جميع الأسنان، لذا لا بد من استخدام الخيط مرة يوميا على الأقل، قبل استعمال الفرشاة لضمان تنظيف شامل.

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