عادات يومية تبدو صحية.. لكن ماذا يقول الأطباء؟
كثيرة هي العادات التي يتم الترويج لها على أنها صحية، كتناول مكملات الكالسيوم، وتنظيف الأسنان بالخيط، وتناول مشروبات الديتوكس، وشرب الماء مع الليمون والزنجبيل، وغيرها.. ولكن ما السبيل إلى معرفة إن كانت تلك العادات فعلا صحية؟
إليكم ما كشفه الأطباء:
تنظيف الأسنان بالخيط
قال الدكتور بيل دورفمان، طبيب أسنان أمريكي، إن الفضلات العالقة بين الأسنان تؤدي إلى التهابات الفم المزمنة، والتي ترتبط بشكل وثيق بأمراض القلب.
وأضاف، أن التنظيف بالفرشاة ليس كافيا للتخلص من جميع الفضلات العالقة بين جميع الأسنان، لذا لا بد من استخدام الخيط مرة يوميا على الأقل، قبل استعمال الفرشاة لضمان تنظيف شامل.
مشروبات الديتوكس
أصبحت مشروبات الديتوكس موضة العصر، وغالبًا ما نشربها بغرض تنظيف الجسم من السموم والمساعدة في تسريع عملية التمثيل الغذائي بهدف فقدان الوزن، ولكن الأطباء يحذرون منها وبشدة.
وقال خبراء إن جسم الإنسان يتخلص من السموم وحده وبشكل يومي، بنظام داخلي معقد، يعمل بشكل أفضل عندما تكون حياتك صحية أكثر.
وبالتالي، نصحوا بتجنب تناول الأطعمة المصنعة التي تحتوي على مواد حافظة، والإكثار من شرب الماء، وتناول وجبات نباتية قدر المستطاع، والحصول على نوم كاف ومريح، والحفاظ على دهون الجسم تحت السيطرة.
حساب السعرات الحرارية
قال روبن فورتان، اختصاصي التغذية بالطب التكاملي في نيويورك، إن حساب السعرات الحرارية إجراء "غير دقيق" و"أمر محبط".
وأضاف أن استجابة كل جسم تختلف عن الآخر؛ فلا يمتص أي جسم السعرات الحرارية بنفس الطريقة أو يحرقها بالمعدل نفسه، كما إن أنواعا مختلفة من السعرات الحرارية تؤثر على عملية التمثيل الغذائي بطرق مختلفة.
وتابع أنه في حين من الجيد أن يكون لديك فكرة عن مقدار ما تأكله في اليوم، فإن حساب السعرات الحرارية بطريقة صارمة يؤدي إلى إصابتك باضطرابات الأكل، كما يعمل على تطوير علاقة "غير صحية" مع الطعام على المدى البعيد.
استخدام " الميزان" بشكل يومي
أوضح الخبراء أن الأمر هنا يعتمد على الهدف؛ حيث تظهر الدراسات أن استخدام الميزان بشكل يومي يساعد في حالتين فقط هما: إذا كنت تحاول فقدان الوزن أو أردت الحفاظ عليه.
أما الجانب السلبي، فيكمن في أن الأمر يصبح "هوسا" فضلا عن أنه "غير صحي"؛ فالوزن لا يخبرك بكل شيء يجب أن تعرفه عن جسمك.
تناول مكملات الكالسيوم
قال الأطباء إن فئات محددة تحتاج لهذه المكملات؛ كالرجال والنساء فوق سن الخمسين، والأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًّا نباتيًّا.
وأضافوا أن تناول جرعات زائدة من الكالسيوم يؤثر بشكل مباشر على عمل الكليتين، ويرفع نسبة الـ PH في الدم.
ونصحوا بتناول مكمل فيتامين D3 وفيتامين K2-7 مع الكالسيوم لمساعدة الجسم على ترسيب الكالسيوم في العظام وليس الشرايين.