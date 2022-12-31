ابتكار علاج واعد لحالات فيروس نقص المناعة البشرية المستعصية

وحصل العقار المسمى "Sunlenca"، والذي يتم منحه للمرضى عن طريق الحقن، على الموافقات اللازمة من إدارة الغذاء والدواء، ومن شأنه "قمع" فيروس نقص المناعة البشرية في المرضى الذين عانوا من مقاومة الأدوية الأخرى.

ووفقًا للخبراء، هذا العلاج والذي لا يتطلب سوى جرعة كل 6 أشهر، ويناسب كل المرضى حتى الذين يعانون من مقاومة للأدوية الأخرى، يعتبر "انفراجة في علاج الفيروس المسبب للإيدز".

وطورت الدواء شركة "Gilead Sciences "، وهو الأول من فئة جديدة تسمى مثبطات الكبسيد، والتي تعمل من خلال تثبيط الغلاف البروتيني للفيروس، ما يمنع الفيروس من التكاثر والانتشار.

ويبدأ العلاج الجديد بأقراص فموية وحقن حتى تنخفض نسبة الفيروس في الجسم بالقدر الكافي، ثم يأخذ المريض حقن المداومة كل ستة أشهر فقط.