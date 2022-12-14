منها الآيس كريم.. أطعمة ينصح بها الأطباء لعلاج التهاب الحلق

اللبن

يعد الزبادي مصدرًا جيدًا للبروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية، بالإضافة إلى بكتيريا البروبيوتيك، وهي الجراثيم المفيدة التي تدعم وظيفة المناعة وتمنع الجراثيم الضارة من التواجد في أجسامنا.

وكشف الطب عن وجود صلة بين استهلاك الزبادي وانخفاض معدلات التهابات الجهاز التنفسي وآلام الأذن. وعلاوة على ذلك، فإن القوام البارد والناعم للزبادي يجعل من السهل ابتلاعه في حال التهاب الحلق الشديد.

البطاطا المهروسة

ينصح الأطباء بعدم إزالة القشرة عن البطاطا أثناء الهرس للحصول على مصدر غني بالمغنيسيوم وفيتامين (سي) ومضادات الأكسدة، حيث تدعم جميعها نظام مناعة قويا.

ولا بد من التأكد أن البطاطا المهروسة يجب أن تكون غير ساخنة جدًا، لأن ذلك قد يؤدي إلى تهيج الحلق بشكل أكبر، كما يقول الأطباء.