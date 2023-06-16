هل النساء العربيات أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة؟

ويعتبر سرطان الرئة من بين الأسباب الأكثر شيوعا للوفيات المرتبطة بالسرطان لدى الرجال والنساء في الدول الغربية.

وتتعرض النساء العربيات لخطر متزايد للإصابة بسرطان الرئة؛ جراء ارتفاع معدلات التدخين بسبب السلوكيات وليس الجينات الجنسية، وإذا لم يتم التدخل للحد من هذا الأمر، فسنشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدل الإصابة بسرطان الرئة لدى النساء في العقود القليلة القادمة.

وفي مقارنة بين الدول الغربية والعربية، قال مغداد في ذات التقرير، إن "التدخين لا يزال نشاطا اجتماعيا شائعا في دول الشرق الأوسط، نظرا لقلة التوعية والتثقيف العام والقوانين الرقابية، والتسويق للسجائر بشكل واسع، لتبقى معدلات التدخين في ارتفاع كبير خاصة بين الأوساط الشبابية".